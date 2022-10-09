Американская разведка оказалась бессильна перед иранскими дронами на Украине

Иранские беспилотники Shahed-136, больше известные как "Герань-2", стали настоящей головной болью не только для ВСУ, но и для их американских кураторов.

Напомним, что сейчас "букеты" из дронов-камикадзе активно стали применяться российскими военными. И, как оказалось, "простенькие" БПЛА отлично справляются с уничтожением боевой техники, включая хвалёные системы РСЗО, и разрушением инфраструктурных объектов.

По словам украинского политика Дмитрия Васильца, "Герань-2" попутно посрамила западные средства слежения, которые используются Киевом.

"Они ("Герани") невидимы для разведывательных спутников США. Они очень маленькие. Отследить место пуска и саму установку почти невозможно. Это удар под дых разведке США и большая угроза для ВСУ, — говорит Василец, отмечая, что "предотвратить удары иранских БПЛА украинские военные не могут". — Даже воздушная тревога срабатывает после того, как "Герани" начинают работать по целям. А перехватить их в полёте тоже практически невозможно, так как они поодиночке не летают, только роем".

Кстати, в своей оценке украинский политик не одинок: ранее британский посол в Киеве констатировал неспособность НАТО справиться с иранским беспилотником.