Зеленский заявил, что Россия должна быть наказана и изолирована за референдумы

Сегодня на саммите G7 президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть наказана и изолирована за референдумы, проведённые в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также за "аннексию украинской территории".