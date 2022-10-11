Сегодня на саммите G7 президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть наказана и изолирована за референдумы, проведённые в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также за "аннексию украинской территории".
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.