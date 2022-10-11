Поддубный: в районе Сватово ВСУ собрали около 40 тысяч бойцов

Киевский режим готовит новые атаки на юге и севере, пока российские силы продолжают массированные удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Об этом пишет журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Репортёр сообщает, что в районе линии Кременная-Сватово сформирована ударная группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) численностью около 35-40 тысяч человек.

Та же картина, по его словам, наблюдается и на юге — в Запорожье.

Поступает информация о сбросе днепровской воды на каскадах ГЭС. Возможной целью здесь является Каховская дамба, предположил он.

Также ВСУ не отказались от планов тактического десанта в районе Энергодара и попытки захвата ЗАЭС, добавил военкор.

Ранее эксперт Юрий Подоляка заявил, что части ВСУ куда-то исчезли из Сватово.