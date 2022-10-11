Киевский режим готовит новые атаки на юге и севере, пока российские силы продолжают массированные удары по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Об этом пишет журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Репортёр сообщает, что в районе линии Кременная-Сватово сформирована ударная группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) численностью около 35-40 тысяч человек.
Та же картина, по его словам, наблюдается и на юге — в Запорожье.
Поступает информация о сбросе днепровской воды на каскадах ГЭС. Возможной целью здесь является Каховская дамба, предположил он.
Также ВСУ не отказались от планов тактического десанта в районе Энергодара и попытки захвата ЗАЭС, добавил военкор.
Ранее эксперт Юрий Подоляка заявил, что части ВСУ куда-то исчезли из Сватово.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.