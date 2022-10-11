Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с Pravda.Ru объяснил, как помешать ВСУ захватить Херсонскую область и Запорожскую АЭС.
Кнутов считает, что украинская армия не сможет войти в Херсон, так как ВС РФ подтягивают силы
"Но подойти к Херсону достаточно близко они смогут. Вот эти малые группы собираются, подразделения. Начинают действовать", — выразил своё мнение эксперт.
Историк уверен, что наиболее дешёвый и эффективный способ помешать планам ВСУ — минирование.
"Это вообще-то азы из времен Великой Отечественной войны, к которым почему-то мы как-то относимся с пренебрежением", — выразил своё мнение Кнутов.
Он рассказала, что Украина закупила одну тысячу квадрокоптеров на деньги из частного фонда, жертвователями которого выступали предприниматели и обычные граждане.
"Без квадрокоптеров воевать бесполезно. Взвод, рота должны иметь бы один квадрокоптер, чтобы не идти на пулемёты, не идти на танки, а соответственно, знать, где находятся опорные пункты противника, и подавлять их, и таким образом с минимальными потерями двигаться вперёд", — объяснил эксперт.
Кнутов отметил, что электрические квадрокоптеры трудно сбить, так как у них нет "теплового следа". Он напомнил, что во времена Великой Отечественной войны советская армия пользовалась звукоулавливателями самолётов. Сейчас существуют специальные приёмники, которые позволяют прослушивать воздушное пространство и определять, откуда "маленькие камикадзе-дроны" летят.
Эксперт не понимает, почему ВС РФ до сих пор не начали работать по коридорам, которые соединяют Украину с Польшей и с Румынией.
"Нужно в первую очередь выводить из строя тоннели. Да, они его восстановят, но восстановят нескоро. Восстановят — мы снова его разрушим. Плюс вывод из строя железнодорожных станций и мостов. Также пусть восстановят — мы их будем выводить", — объяснил Кнутов, отметив, что таким образов удастся добиться сокращения поставок оружия.
Он возлагает большие надежды на российское высокотехническое оружие.
"Наша артиллерия, наша авиация их раздолбает, я в этом даже не сомневаюсь", — отметил Кнутов.
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