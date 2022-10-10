Украинский аналитик Марк Фейгин* признал, что если Россия позволила себе ударить по Украине 84 крылатыми ракетами, то ВСУ недооценивает технические возможности РФ.
Фейгин отметил, что Украине следует переосмыслить миф о том, что Россия обладает слабым техническим потенциалом. Помимо мобилизационного ресурса, по мнению блогера, РФ может производить мощное оружие.
"Если у России есть вооружения, чтобы осуществить такие ракетные удары, по-видимому, мы всё таки недооценили. Инфраструктура позволяет ещё создавать какие-то средства для поражения, ракетные и всякие другие", — поделился своими соображениями блогер.
Аналитик не сомневается, что действия РФ спровоцируют новые поставки западного вооружения на Украину. Он отметил, что Украина особенно нуждается в средствах противоракетной обороны.
"Россия, помимо мобилизационного, имеет некий потенциал — оружие, танки, самолёты, так как может столь щедро растрачивать их на удары", — выразил своё мнение блогер.
Ранее Алексей Арестович объяснил, что после атак на Украину Запад расширит номенклатуру поставок вооружений и усилит санкции против РФ.
* включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.