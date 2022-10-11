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Сивков: России придётся проводить воздушную операцию на Украине

Силовые структуры

Запад может дать Украине ещё что-то из вооружения, например, ракеты ATACMS, какие-то лёгкие бронемашины, некоторое количество танков устаревших типов, зенитные ракетные системы Patriot, которые обещал Байден. Надо, понимать, что это неприятные вещи, заявил военный эксперт Константин Сивков в интервью на телеканале "Царьград".

Сивков: России придётся проводить воздушную операцию на Украине

Он высказал мнение, что России надо проводить воздушную операцию для того, чтобы решить все задачи.

Реально сейчас происходит накопление наших войск, идёт частичная мобилизация, в Белоруссии проходит формирование совместной группировки, отметил аналитик.

На Западе понимают, что пройдёт примерно полтора месяца, и Россия вместе с Белоруссией будут иметь группировку около миллиона человек. С такой силой они справиться не смогут, это будет действительно поражение НАТО, в результате которого вся территория Украины будет освобождена, считает собеседник канала.

Поэтому в НАТО сейчас думают, что делать, там реально паника. Они могут ввести польскую армию, но на сегодня она даже с белорусской армией справиться не сможет, заключил Сивков.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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