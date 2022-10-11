Запад может дать Украине ещё что-то из вооружения, например, ракеты ATACMS, какие-то лёгкие бронемашины, некоторое количество танков устаревших типов, зенитные ракетные системы Patriot, которые обещал Байден. Надо, понимать, что это неприятные вещи, заявил военный эксперт Константин Сивков в интервью на телеканале "Царьград".
Он высказал мнение, что России надо проводить воздушную операцию для того, чтобы решить все задачи.
Реально сейчас происходит накопление наших войск, идёт частичная мобилизация, в Белоруссии проходит формирование совместной группировки, отметил аналитик.
На Западе понимают, что пройдёт примерно полтора месяца, и Россия вместе с Белоруссией будут иметь группировку около миллиона человек. С такой силой они справиться не смогут, это будет действительно поражение НАТО, в результате которого вся территория Украины будет освобождена, считает собеседник канала.
Поэтому в НАТО сейчас думают, что делать, там реально паника. Они могут ввести польскую армию, но на сегодня она даже с белорусской армией справиться не сможет, заключил Сивков.
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Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.