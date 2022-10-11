В США представили новую военную доктрину

На конференции Ассоциации армии США представлена новая доктрина многодоменных операций под названием "Полевое руководство 3-0".

Генштаб заявил, что это будет ключевое руководство для ВС, но подчеркнул, но развивать доктрину они будут и дальше, правда, уже в рамках модернизации систем вооружения.

"Первоочередная задача — Китай, экономика которого почти равна нашей по размеру, который строит вооруженные силы мирового уровня, чтобы бросить нам вызов и угрожать своим соседям, включая Тайвань. При этом, мы не можем оторвать глаз от наших постоянных угроз: Северной Кореи, Ирана и воинствующих экстремистов", — сообщил генерал, глава штаба сухопутных войск Джеймс МакКонвилл.

Хотя армия использует космические и киберпространственные возможности уже довольно давно, она никогда не применяла их в бою, отметил он.

В последний раз (в 1982 году) американская армия выпустила доктрину под названием "Воздушно-наземный бой". Там основное внимание уделялось взаимодействию между воздушными и сухопутными силами, и оно было основано на уроках арабо-израильской войны 1973 г.

В новом же документе отмечается, что ВС должны исходить из того, что они всегда по пристальным вниманием врага. В конце 90-х гг. прошлого столетия армия США обновила свою доктрину 1982 года, а теперь новая доктрина имеет мало общего с 40-летним документом.