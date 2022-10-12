На Украине уничтожен военнослужащий США Дейн "Птица" Куропатка из Айдахо. Согласно информации, американский наёмник прибыл в Незалежную 27 апреля.
"Он прибыл на Украину 27 апреля, отметился в боях в Северодонецке. Неделю назад получил осколок в голову и находился в коме подключенным к аппарату жизнеобеспечения", — передаёт военный корреспондент Юрий Котенок.
Согласно информации, боевик скончался. Тело американского наёмника отправили на родину, в США.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.