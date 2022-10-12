Котенок: на Украине уничтожен военный США Дейн "Птица" Куропатка из Айдахо

На Украине уничтожен военнослужащий США Дейн "Птица" Куропатка из Айдахо. Согласно информации, американский наёмник прибыл в Незалежную 27 апреля.

"Он прибыл на Украину 27 апреля, отметился в боях в Северодонецке. Неделю назад получил осколок в голову и находился в коме подключенным к аппарату жизнеобеспечения", — передаёт военный корреспондент Юрий Котенок.

Согласно информации, боевик скончался. Тело американского наёмника отправили на родину, в США.