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Марочко: под Соледаром украинские боевики обстреляли соседнее подразделение ВСУ

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Подразделение украинской армии пострадало от "дружественного огня", рассказал подполковник ЛНР Андрей Марочко.

По словам официального представителя Народной милиции республики, под населённым пунктом Соледар расположение боевиков было накрыто миномётным огнем соседнего украинского взвода.

"Факт "дружественного огня" связан с потерей связи, несогласованностью действий между подразделениями и командованием", — заявил Марочко, ссылаясь на данные разведки.

Ранее политолог Леонид Крутаков предположил, что союзные силы приступили к новой фазе спецоперации. Он считает, что целью массированных ударов по критической инфраструктуре Украины является желание сменить власть в Киеве.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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