Крутаков: массированные ракетные удары — новая фаза СВО для смены власти в Киеве

Массированные удары по инфраструктурным объектам Украины не разовая акция возмездия, а системная работа. Это новая фаза СВО, нацеленная на смену киевского режима. Такую версию в беседе с Pravda.Ru высказал политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков.

"Если не сменить власть в Киеве, то задачи по денационализации и демилитаризации Украины не решить", — уверен эксперт.

Если действующий киевский режим останется у власти, то есть Россия ограничится лишь четырьмя освобожденными областями, РФ в глазах всех украинцев и Запада останется агрессором, отметил публицист. Все сфабрикованные Украиной фейки со временем станут фактами, предупредил Крутаков, которые останутся в истории.

"Вопрос нужно решать не в Донбассе, не в Луганске, не в Херсоне, не в Харьковской области, а в Киеве", — пояснил политолог и добавил, что в этом случае удары по украинской инфраструктуре полностью оправданы.

Иначе мы получим под боком не просто анти-Россию, а крайне русофобскую, просто ненавидящую Россию страну, состоящую из бывших русских и бывших наших территорий, уточнил он.

ВКС РФ уже второй день наносят массированные удары крылатыми ракетами и беспилотниками по критически важным структурным объектам Украины