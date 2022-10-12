Мобилизованный мужчина умер в учебном центре на Урале

Призванный в ходе частичной мобилизации молодой мужчина скончался в учебном центре в Свердловской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата ГД РФ Максима Иванова, курирующего уральские гарнизоны.

"Молодой человек (1989 года рождения) вчера почувствовал себя плохо, обратился в медицинский пункт, стало ещё хуже, остановилось сердце. Начали проводить реанимационные мероприятия, четыре раза запускали сердце, но оно остановилось, и не смогли спасти человека. Там были и военный прокурор, и следователь, они проведут проверку, сделают экспертизу и установят причину смерти", — цитирует издание.

В Еланском учебном центре бойцы занимаются стрельбой, боевой подготовкой, копают окопы. В общем, физические нагрузки весьма приличные, а призывники там разного возраста, с разной подготовкой, у кого-то может не выдержать сердце, рассказал собеседник.

Ранее парламентарий уже туда выезжал с проверкой, и в своём Telegram-канале он отмечал, что одной из проблем была открытая торговля алкоголем в магазинах поблизости. Позже у учебного центра торговлю алкоголем приостановили.