В Белгороде услышали звуки, напоминающие взрывы

По словам жителей Белгорода, в городе и рядом с ним были слышны громкие звуки, напоминающие взрывы.

Как пишет РИА Новости, их было не менее семи.

Звуки были слышны с небольшими перерывами, а после них в небе можно было заметить следы дыма, которые обычно сопровождают работу средств ПВО.

Экстренные службы пока никак не прокомментировали этот инцидент.