По словам жителей Белгорода, в городе и рядом с ним были слышны громкие звуки, напоминающие взрывы.
Как пишет РИА Новости, их было не менее семи.
Звуки были слышны с небольшими перерывами, а после них в небе можно было заметить следы дыма, которые обычно сопровождают работу средств ПВО.
Экстренные службы пока никак не прокомментировали этот инцидент.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.