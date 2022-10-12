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В Белгороде услышали звуки, напоминающие взрывы

Силовые структуры

По словам жителей Белгорода, в городе и рядом с ним были слышны громкие звуки, напоминающие взрывы.

Как пишет РИА Новости, их было не менее семи.

Звуки были слышны с небольшими перерывами, а после них в небе можно было заметить следы дыма, которые обычно сопровождают работу средств ПВО.

Экстренные службы пока никак не прокомментировали этот инцидент.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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