Журналисты Reuters рассказали о взрывах в Белгороде

Американские журналисты заявили, что в понедельник, 10 октября, утром в Белгородской области зафиксировали громкий взрыв. Из-за него, по информации источника СМИ, дрожали окна.

"Недалеко от границы с Украиной", — написали в Reuters.

Военный аналитик Борис Рожин объяснил шум в Белгороде ликвидацией боеприпасов на российском полигоне.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове, Днепропетровске и Киеве. Как писали украинские пользователи соцсетей, почти по всей стране звучит воздушная тревога.

Также журналисты рассказывали об аналогичных происшествиях в Харькове. По данным СМИ, в городе появились проблемы с электричеством.