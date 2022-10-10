Американские журналисты заявили, что в понедельник, 10 октября, утром в Белгородской области зафиксировали громкий взрыв. Из-за него, по информации источника СМИ, дрожали окна.
"Недалеко от границы с Украиной", — написали в Reuters.
Военный аналитик Борис Рожин объяснил шум в Белгороде ликвидацией боеприпасов на российском полигоне.
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели во Львове, Днепропетровске и Киеве. Как писали украинские пользователи соцсетей, почти по всей стране звучит воздушная тревога.
Также журналисты рассказывали об аналогичных происшествиях в Харькове. По данным СМИ, в городе появились проблемы с электричеством.
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