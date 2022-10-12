Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего Владимира Соловьёва.
В этой резолюции не признаются результаты референдумов в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях.
Резолюция называется "Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН".
"За" проголосовали 143 страны, 35 воздержались. "Против" проголосовали пять стран – РФ, Белоруссия, Сирия, Северная Корея и Никарагуа.
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