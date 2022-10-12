Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признав референдумы

Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего Владимира Соловьёва.

В этой резолюции не признаются результаты референдумов в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях.

Резолюция называется "Территориальная целостность Украины. Защита принципов устава ООН".

"За" проголосовали 143 страны, 35 воздержались. "Против" проголосовали пять стран – РФ, Белоруссия, Сирия, Северная Корея и Никарагуа.