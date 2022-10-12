Макрон: Франция не будет применять ядерное оружие, если РФ ударит им по Украине

Франция не станет применять ядерное оружие, если Российская Федерация в рамках спецоперации ударит им по Украине.

Об этом сообщает издание "Русская Весна", ссылаясь на слова президента Франции Эммануэля Макрона.

"Наша доктрина опирается на коренные интересы нации. Они чётко определены и не будут задействованы напрямую, если, например, на Украине, произойдет баллистическая ядерная атака", — так французский лидер по сути выразил позицию всех ядерных государств подчёркивает издание.