Разведка Британии MI6: ВС РФ укрепляют новую линию фронта западнее Мелового

В начале октября российская армия отступила примерно на 20 километров к северу от Херсонского сектора. Однако сейчас ВС РФ укрепляют новую линию обороны западнее посёлка Меловое. Об этом сообщает разведка Великобритании MI6.

"На этой линии продолжаются ожесточенные бои, особенно на западном конце, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. Большая часть российских войск на этой линии фронта остаётся недоукомплектованной частью ВДВ", — значится в свежем отчёте разведки.

Кроме того, есть информация, что российские власти готовят эвакуацию части мирного населения Херсона, ожидая распространение боевых действий в городе, сообщает "Страна.ua".