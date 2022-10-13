Российские войска успешно используют барражирующие боеприпасы на Украине, что вызывает беспокойство у представителей американских войск.
Руководитель отдела закупок и ресурсов Объединённого управления армии по борьбе с беспилотными летательными аппаратами Майк Парент признал, что угроза, которая исходит от дронов-камикадзе, тревожит его.
"Односторонняя атака — это то, что развивается. Поэтому мы должны развиваться вместе с этим", — цитирует слова полковника Defense News.
Парент намерен в ближайшее время направить официальный запрос, чтобы начать работу над технологиями для борьбы с беспилотниками.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.