Официальные представители Минобороны РФ заявили, что в ходе спецоперации Вооружённые силы Российской Федерации сбили украинский МиГ-29 в воздушном пространстве Днепропетровской области и украинский Су-27 в Полтавской области. Также в военном ведомстве рассказали об уничтожении 12 дронов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.