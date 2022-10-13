МО РФ: российская авиация сбила украинские самолёты МиГ-29 и Су-27

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что в ходе спецоперации Вооружённые силы Российской Федерации сбили украинский МиГ-29 в воздушном пространстве Днепропетровской области и украинский Су-27 в Полтавской области. Также в военном ведомстве рассказали об уничтожении 12 дронов в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской области.