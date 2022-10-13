За минувшие сутки зафиксированы атаки ВС Украины на трёх направлениях: Краснолиманском, Купянском и Николаево-Криворожском. Все они были отражены обороной ВС РФ, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.
На Купянском направлении при попытке развития наступления ВСУ, помимо танков, БМП и иной техники, потеряли 50 человек. На Краснолиманском направлении у бойцов ВСУ не удалась попытка форсирования реки Жеребец. ВС РФ открыли артиллерийский огонь, в результате чего противник отступил, потеряв 60 военных. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли 110 человек и десятки единиц военной техники.
Таким образом, на трёх направлениях общая численность потерь в живой силе противника составила 220 человек за одни сутки.
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