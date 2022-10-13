Представители Минобороны РФ заявили, что армия нашей страны не позволила ВСУ совершить наступление на Николаево-криворожском направлении. По информации ведомства, российские военные ликвидировали более 110 украинских солдат.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.