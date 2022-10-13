МО России: ВСУ потеряли свыше 110 солдат на Николаево-криворожском направлении

Представители Минобороны РФ заявили, что армия нашей страны не позволила ВСУ совершить наступление на Николаево-криворожском направлении. По информации ведомства, российские военные ликвидировали более 110 украинских солдат.