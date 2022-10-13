Командующий Объединенными силами ВСУ в Донбассе Сергей Наев заявил, что поступит с родным братом из Крыма, "как с оккупантом", если встретит его в составе российских войск на территории Украины.
Наев рассказал, что у его есть родной брат, который работает на почте в Крыму. Генерал выразил готовность разобраться с родственником, как с оккупантом, если его мобилизуют в армию РФ и направят на Украину.
По словам Наева, он не общается с братом и не интересуется его судьбой.
"Все, кто придут на украинскую землю в форме оккупанта, с ними мы поступим именно так, как и с остальными оккупантами", — сказал Наев.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.