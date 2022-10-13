Командующий ВСУ в Донбассе о брате из Крыма: поступлю с ним, "как с оккупантом"

Командующий Объединенными силами ВСУ в Донбассе Сергей Наев заявил, что поступит с родным братом из Крыма, "как с оккупантом", если встретит его в составе российских войск на территории Украины.

Наев рассказал, что у его есть родной брат, который работает на почте в Крыму. Генерал выразил готовность разобраться с родственником, как с оккупантом, если его мобилизуют в армию РФ и направят на Украину.

По словам Наева, он не общается с братом и не интересуется его судьбой.

"Все, кто придут на украинскую землю в форме оккупанта, с ними мы поступим именно так, как и с остальными оккупантами", — сказал Наев.