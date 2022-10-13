На полигоне в Челябинской области начались учения мобилизованных граждан

Призванные в рамках частичной мобилизации россияне, начали боевую подготовку и военное слаживание на полигонах в Челябинской области, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Так, согласно информации, "курсанты" проходят учения в составе двух подразделений:

мотострелкового,

танкового.

Мобилизованные также изучают матчасть по модификациям боевых машин Т-72 и БТР-82.

Как подчеркнули в ЦВО, все занятия проводят опытные военные, которые уже участвовали в спецоперации на Украине.