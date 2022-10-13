Призванные в рамках частичной мобилизации россияне, начали боевую подготовку и военное слаживание на полигонах в Челябинской области, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Так, согласно информации, "курсанты" проходят учения в составе двух подразделений:
Мобилизованные также изучают матчасть по модификациям боевых машин Т-72 и БТР-82.
Как подчеркнули в ЦВО, все занятия проводят опытные военные, которые уже участвовали в спецоперации на Украине.
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