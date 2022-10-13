Пушилин: Запад снабжает Украину большим количеством устаревшего оружия

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Запад снабжает Киев устаревшим оружием. Однако объёмы поставок этого оружия огромны, поэтому власти Республики вынуждены в ответ использовать всё большее количество систем ПВО.

Также Пушилин отметил, что в последние дни украинские военные всё реже обстреливают территорию Республики, потому что ВС РФ наносят ответные удары.

"Стоит отметить, что западные страны поставляют на Украину устаревшие боеприпасы и вооружение. Но, тем не менее, за счет его огромного количества мы вынуждены перестраивать и элементы противовоздушной обороны в том числе. Мы сейчас увеличиваем количество противовоздушных комплексов", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Активные ответные действия российских военных оказали влияние на ситуацию на линии соприкосновения, добавил врио главы ДНР. При этом интенсивность обстрелов населённых пунктов Республики всё же остаётся достаточно высокой, хоть и "имеет тенденцию к снижению", сказал Пушилин в эфире "России 24".