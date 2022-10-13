247-й полк ВДВ РФ уничтожает ВСУ дронами в Херсонской области

Гвардейцы Воздушно-десантных войск РФ не оставляют шанса противнику. Украинские войска пытаются спрятать личный состав и технику в посадках на фронте, чтобы подготовить новые попытки прорыва.

247-й полк ВДВ России не оставляет шанса ВСУ на успех. Гвардейцы-десантники днём и ночью контролируют противника.

Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик с кадрами работы полка в Херсонской области. На этом участке армия Украины несёт потери, поскольку ВДВ РФ уничтожает членов личного состава ВСУ гранатами.

Ранее сообщалось о применении ВС РФ самоходных артиллерийских установок 2С7М "Малка", которые позволяют наносит точные удары с большой дальности.