Гвардейцы Воздушно-десантных войск РФ не оставляют шанса противнику. Украинские войска пытаются спрятать личный состав и технику в посадках на фронте, чтобы подготовить новые попытки прорыва.
247-й полк ВДВ России не оставляет шанса ВСУ на успех. Гвардейцы-десантники днём и ночью контролируют противника.
Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик с кадрами работы полка в Херсонской области. На этом участке армия Украины несёт потери, поскольку ВДВ РФ уничтожает членов личного состава ВСУ гранатами.
Ранее сообщалось о применении ВС РФ самоходных артиллерийских установок 2С7М "Малка", которые позволяют наносит точные удары с большой дальности.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.