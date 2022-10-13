Союзные силы ВС РФ и ЛДНР продолжают активные боевые действия в рамках специальной военной операции на Украине.
С помощью самоходных артиллерийских установок 2С7М "Малка" российские войска наносят точные удары с большой дальности по позициям боевиков ВСУ. Мощнейшие гаубицы ЛНР уничтожают врага в Донбассе.
Пушки предназначены для ликвидации как командных пунктов и оружия противника, так и пехоты.
Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу гаубиц.
"Один снаряд — одна цель", — отметил боец, управляющий пушкой.
Напоминаем, Министерство обороны РФ получило партию модернизированных пушек 2С7М "Малка", которые считают самыми мощными в мире.
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