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Мощнейшие гаубицы "Малка" ЛНР уничтожают позиции ВСУ в Донбассе

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и ЛДНР продолжают активные боевые действия в рамках специальной военной операции на Украине.

С помощью самоходных артиллерийских установок 2С7М "Малка" российские войска наносят точные удары с большой дальности по позициям боевиков ВСУ. Мощнейшие гаубицы ЛНР уничтожают врага в Донбассе.

Пушки предназначены для ликвидации как командных пунктов и оружия противника, так и пехоты.

Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу гаубиц.

"Один снаряд — одна цель", — отметил боец, управляющий пушкой.

Напоминаем, Министерство обороны РФ получило партию модернизированных пушек 2С7М "Малка", которые считают самыми мощными в мире.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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