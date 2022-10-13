Мощнейшие гаубицы "Малка" ЛНР уничтожают позиции ВСУ в Донбассе

Союзные силы ВС РФ и ЛДНР продолжают активные боевые действия в рамках специальной военной операции на Украине.

С помощью самоходных артиллерийских установок 2С7М "Малка" российские войска наносят точные удары с большой дальности по позициям боевиков ВСУ. Мощнейшие гаубицы ЛНР уничтожают врага в Донбассе.

Пушки предназначены для ликвидации как командных пунктов и оружия противника, так и пехоты.

Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик, демонстрирующий работу гаубиц.

"Один снаряд — одна цель", — отметил боец, управляющий пушкой.

Напоминаем, Министерство обороны РФ получило партию модернизированных пушек 2С7М "Малка", которые считают самыми мощными в мире.