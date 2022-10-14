Мирошник: ВСУ сконцентрировали на Сватовском направлении до 35 тысяч солдат

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что армия Украины стянула на Сватовском направлении около 35 тысяч военных.

"Американцы требуют бросить их (солдат ВСУ. — Прим. ред.) в бой", — отметил политик, слова которого приводит ТАСС.

По его мнению, в ближайшее время украинские военные могут попытаться прорвать оборону союзных войск. Победы ВСУ необходимы американским властям перед выборами в Конгресс США, добавил Мирошник.

Ранее в Pravda.Ru заявили, что Киев, скорее всего, перебросил главные силы к Сватову.