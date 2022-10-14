Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что армия Украины стянула на Сватовском направлении около 35 тысяч военных.
"Американцы требуют бросить их (солдат ВСУ. — Прим. ред.) в бой", — отметил политик, слова которого приводит ТАСС.
По его мнению, в ближайшее время украинские военные могут попытаться прорвать оборону союзных войск. Победы ВСУ необходимы американским властям перед выборами в Конгресс США, добавил Мирошник.
Ранее в Pravda.Ru заявили, что Киев, скорее всего, перебросил главные силы к Сватову.
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