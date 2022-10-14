СНБО Украины: близится время, когда Россия останется без ракет

Разведка Украины "с точностью" владеет данными о количестве ракет ВС РФ.

Об этом сообщил секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов.

На вопрос по количеству российских ракет, он ответил, что близко то время, когда они закончатся, пишет "ПолитНавигатор".

"Наша разведка работает безупречно. Мы знаем с математической погрешностью количество ракет, оставшихся на территории РФ. Речь идёт именно о высокоточных ракетах, которые для нас имеют наибольшие хлопоты", — убеждён секретарь СНБО.

Правда, С-300 ещё немного есть, но уже "меньше, чем это было на 24 февраля", отметил националист. Он подчеркнул, что Киев постоянно отслеживает такого рода данные.

"Российская Федерация с каждым днем становится всё слабее, слабее и ещё раз слабее. Остается 25-28 процентов от общего количества, которое было", — заявил Данилов.