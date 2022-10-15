Украинские пограничники в Мариуполе постоянно занимались мародёрством. У людей отбирали деньги и золото и даже умудрялись складывать драгоценности в бронежилет вместо защитных пластин, рассказал находящийся в заключении сержант полка "Азов"* Михаил Швец.
По его словам, ВСУшники объясняли, что копят деньги для того, чтобы разбогатеть перед уходом "на гражданку".
"Рассказали мне одну историю, что был один пограничник, который очень жёстко мародёрил и даже умудрился вместо бронепластины в свой бронежилет положить мешок, два или три килограмма золота. И когда снайпер попал в этот мешок, его убил", — пояснил Швец РИА Новости.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что боевики ВСУ выходили грабить мирных жителей в Мариуполе, надевая белые повязки, как символ российской армии. Таким образом украинцы пытались дестабилизировать ситуацию и запугать людей.
*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.