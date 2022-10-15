Политолог Ищенко: России не нужны переговоры, нужен "блицкриг" на Украине

Российский и украинский политолог Ростислав Ищенко заявил, что Росси не нужны переговоры с Украиной, а нужен "блицкриг".

По мнению эксперта, удары по критической инфраструктуре Незалежной не должны быть "единичной акцией".

"Переговоры они могут вести только для того, чтобы затянуть время. Что они и делали. А России нужен был "блицкриг". Сейчас получается так, что мы пытаемся второй раз войти в ту же самую реку", — пояснил политолог в беседе с "Военным делом".

Как подчеркнул Ищенко, ракеты должны лететь "и днём и ночью", чтобы в Киеве не могли "поднять голову". При этом по мнению эксперта, Россия может взять паузу, но только для того, чтобы подготовить серьёзное наступление.