Пленный майор: ВСУ мародёрствовали в Мариуполе под видом ВС РФ

Для дестабилизации обстановки и чтобы нажиться, украинские боевики в Мариуполе прикрывались символикой российской армии чтобы мародёрствовать, заявил пленный заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко.

По его словам, жители видели опознавательные российские знаки и думали, что грабежами занимаются военные ВС РФ.

"Это были группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации", — пояснил Мищенко РИА Новости.

Он подчеркнул, что из таких "походов" боевики приносили продукты, сигареты и другие вещи первой необходимости.