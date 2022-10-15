Для дестабилизации обстановки и чтобы нажиться, украинские боевики в Мариуполе прикрывались символикой российской армии чтобы мародёрствовать, заявил пленный заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты ВСУ майор Николай Мищенко.
По его словам, жители видели опознавательные российские знаки и думали, что грабежами занимаются военные ВС РФ.
"Это были группы по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки, имитируя противника, грубо говоря, и выходили с целью дестабилизации", — пояснил Мищенко РИА Новости.
Он подчеркнул, что из таких "походов" боевики приносили продукты, сигареты и другие вещи первой необходимости.
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