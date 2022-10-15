ISW: ВС РФ наступают под Херсоном, Харьковом и укрепляют оборону Запорожской АЭС

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) опубликовали очередную сводку о ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Специалисты отметили, что российская армия перешла в наступление.

По словам экспертов из США, ВКС РФ продолжают методично уничтожать критическую инфраструктуру Украины с помощью высокоточных ракет и барражирующих боеприпасов. Что касается боевых действий "на земле", союзники вновь теснят украинских боевиков на юге и севере страны.

"Российские войска ведут наступательные действия на севере и северо-западе Херсонской области и северо-востоке Харьковской", — гласит доклад аналитиков ISW.

Также они отмечают, что российские власти предпринимают значительные усилия, чтобы обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции.

Накануне стало известно, что контрудар Вооруженных сил России осложнил наступление ВСУ на Кременную.