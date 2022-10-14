Наступление украинских боевиков на Кременную по-прежнему возможно, но его сильно усложнил контрудар российской армии, рассказал военкор Семён Пегов.
Если националисты всё же решатся атаковать, украинской тяжёлой технике придётся преодолевать большой лесной массив, так как существующая дорога полностью простреливается Вооружёнными силами РФ со всех сторон, уточнил репортёр.
Также он сообщил, что попытка удара ВСУ из Петропавловки на луганском направлении полностью провалилась. Неудачей закончилась и попытка боевиков закрепиться на левом берегу реки Жеребец в районе Стельмаховки.
Ранее стало известно об уничтожении группы украинских диверсантов на Авдеевском направлении. Подразделение ВСУ ликвидировали из автоматических миномётов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.