Военкор Пегов: контрудар российской армии осложнил наступление ВСУ на Кременную

Наступление украинских боевиков на Кременную по-прежнему возможно, но его сильно усложнил контрудар российской армии, рассказал военкор Семён Пегов.

Если националисты всё же решатся атаковать, украинской тяжёлой технике придётся преодолевать большой лесной массив, так как существующая дорога полностью простреливается Вооружёнными силами РФ со всех сторон, уточнил репортёр.

Также он сообщил, что попытка удара ВСУ из Петропавловки на луганском направлении полностью провалилась. Неудачей закончилась и попытка боевиков закрепиться на левом берегу реки Жеребец в районе Стельмаховки.

Ранее стало известно об уничтожении группы украинских диверсантов на Авдеевском направлении. Подразделение ВСУ ликвидировали из автоматических миномётов.