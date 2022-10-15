Алёхин: ВСУ выдохлись для наступление на Запорожском направлении

ВСУ выдохлись и потеряли большое количество оружия и живой силы, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин. По его мнению, пока у украинской стороны нет ресурсов для наступления в Запорожском направлении.

Как подчеркнул военный обозреватель, сейчас украинские боевики будут пытаться прощупать оборону российских войск в районах Полог и Гуляйполя.

"Противник тоже не может вести наступление в таком темпе. Они выдохлись и потеряли много сил. Скорее всего, они будут прощупывать нашу оборону в районе Полог и Гуляйполя", — пояснил Алёхин "Украине.ру".

При этом Генштаб украинских войск понимает, что ВС РФ в состоянии нанести удар в Запорожском направлении и разбить формирования ВСУ.