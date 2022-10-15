ВСУ выдохлись и потеряли большое количество оружия и живой силы, заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин. По его мнению, пока у украинской стороны нет ресурсов для наступления в Запорожском направлении.
Как подчеркнул военный обозреватель, сейчас украинские боевики будут пытаться прощупать оборону российских войск в районах Полог и Гуляйполя.
"Противник тоже не может вести наступление в таком темпе. Они выдохлись и потеряли много сил. Скорее всего, они будут прощупывать нашу оборону в районе Полог и Гуляйполя", — пояснил Алёхин "Украине.ру".
При этом Генштаб украинских войск понимает, что ВС РФ в состоянии нанести удар в Запорожском направлении и разбить формирования ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Информация о погибших в зоне спецоперации мобилизованных жителях Челябинска вызвала возмущение депутата Госдумы РФ Сергея Морозова.