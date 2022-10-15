Алёхин: ВСУ нанесли удары по Белгороду из-за отвода ВС РФ из Харьковской области

Уже несколько дней ВСУ наносят удары по территории Белгородской области, повреждая в том числе гражданские объекты. В самом городе разрушена часть многоэтажного дома.

ВСУ удалось подобраться к границе с Белгородской областью и нанести по ней удары по причине того, что войска РФ отошли от северной части Харьковской области. Так считает военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин. Он отметил, что украинская армия впервые за шесть месяцев наносит столь мощные удары по территории региона.

"При обстрелах населённых пунктов ВСУ использовали ствольную артиллерию и миномёты с дальностью стрельбы до 10 километров. Наши войска отошли из северной части Харьковской области, поэтому у врага появилась возможность вплотную подойти к границе", — сказал он в интервью "Украина.ру".

Он также отметил, что солдаты ВС Украины применяют западное дальнобойное оружие, реактивные системы залпового огня и ракеты "Точка-У". При этом Алёхин считает, что полномасштабного наступления на Белгородскую область не будет.