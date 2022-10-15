Паблики Украины строят догадки о примении ВС РФ ракет "Кинжал": сирены не было

Алексей Кулеба сегодня сообщил об очередных ударах по Киевской области. Чиновник доводит, что жертв нет, и просит местное население не делать фотографии с мест, куда попали боеприпасы, а также не освящать это в соцсетях.

Украинские паблики стали публиковать свои версии произошедшего и строить гипотезы, что ВС РФ применили гиперзвуковые ракеты "Кинжал", ведь воздушная тревога в городе почему-то не сработала, пишет "Военное обозрение". Однако украинские системы ПВО могли просто пропустить удары, нанесённые иранскими беспилотниками "Герань-2", выдвигает свою версию источник.

Ни подтверждающих, ни опровергающих данных от официальных ведомств по этому поводу нет.