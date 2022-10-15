Спецназ группировки "О" ВС РФ ведёт наступление на Лиманском направлении

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия спецоперации по освобождению Донбасса. Спецназ группировки "О" ВС РФ выбивает противника из укрепрайонов с захваченных территорий на Лиманском направлении.

Российские бойцы эффективно используют артиллерию, корректируя огонь беспилотными летательными аппаратами.

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщал о заказе РФ БПЛА Arash-2 у Тегерана. Мощность данных аппаратов превышает иранские дроны-камикадзе "Герань-2" в несколько раз. Эксперт отметил, что России следует налаживать собственное производство всего необходимого в стране.