Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия спецоперации по освобождению Донбасса. Спецназ группировки "О" ВС РФ выбивает противника из укрепрайонов с захваченных территорий на Лиманском направлении.
Российские бойцы эффективно используют артиллерию, корректируя огонь беспилотными летательными аппаратами.
Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщал о заказе РФ БПЛА Arash-2 у Тегерана. Мощность данных аппаратов превышает иранские дроны-камикадзе "Герань-2" в несколько раз. Эксперт отметил, что России следует налаживать собственное производство всего необходимого в стране.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.