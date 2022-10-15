Командованию ВС РФ было заранее известно о наступлении ВСУ на Херсонскую область

Сегодня военные корреспонденты сообщили о начавшемся масштабном наступлении армии противника на Херсонском направлении. В последней официальной сводке Минобороны РФ об этом не упомянули. Однако превентивные меры на данном участке фронта были предприняты, что, по версии "Военного обозрения", говорит об осведомлённости российского командования о готовящейся атаке ВСУ.

МО РФ сообщило, что ВКС РФ, ракетные войска и артиллеристы накануне нанесли удары по району, где формировался десант ВСУ (в бухте Каховского водохранилища рядом с населённым пунктом Осокоровка Херсонской области). Здесь удалось уничтожить более 50 военных, несколько катеров, барж, танков и БМП противника.

"Видимо, этого оказалось не достаточно, чтобы сорвать планы врага", — комментирует "ВО".

На других направлениях существенных изменений нет. Есть информация, что украинская армия готовит ещё одну контратаку на Харьковском направлении, пытаясь сконцентрировать на данном участке крупную ударную группировку. Артиллерия ВС РФ наносит по ней удары, ВСУ терпят существенные потери в живой силе и технике.

В Харьковской области была пресечена попытка ВСУ форсировать Оскол. Также ВС РФ удалось предотвратить диверсию на Запорожскую АЭС и попытку переправы ВСУ через Ингулец.