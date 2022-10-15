Военкор Коц сообщил о начале наступления ВСУ в Херсонской области

ВСУ начали атаку в Херсонской области, сообщает военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Эксперт проинформировал, что украинские войска начали атаки на Херсонщине в направлении Дудчан, Мылового, Суханово. Утром произошёл обстрел в городе Северодонецк ЛНР.

"Началось движение по фронту", — написал Коц в своём Telegram-канале.

Ранее военные 35-й бригады ВСУ заявили, что на Херсонском направлении они оказались "как на ладони". Они сообщили о беспрерывной работе российских беспилотников и артиллерии на протяжении всей ночи. Однако ВСУ не могли определить местонахождение ВС РФ.