ВСУ начали атаку в Херсонской области, сообщает военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Эксперт проинформировал, что украинские войска начали атаки на Херсонщине в направлении Дудчан, Мылового, Суханово. Утром произошёл обстрел в городе Северодонецк ЛНР.
"Началось движение по фронту", — написал Коц в своём Telegram-канале.
Ранее военные 35-й бригады ВСУ заявили, что на Херсонском направлении они оказались "как на ладони". Они сообщили о беспрерывной работе российских беспилотников и артиллерии на протяжении всей ночи. Однако ВСУ не могли определить местонахождение ВС РФ.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.