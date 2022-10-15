Армия России отразила прорыв ВСУ на Берислав

Сегодня около 5 утра вооружённые силы Украины (ВСУ) открыли массированной огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Под прикрытием огня артиллерии около 30 танков и боевых машин пехоты (БМП) пошли в наступление на Берислав в Херсонской области. Об этом сообщают военкоры "Русской весны".

Отмечается, что мобильные группы врага на бронеавтомобилях и внедорожниках попытались прорваться между опорными пунктами и перерезать дорогу Дудчаны — Мыловое, надеясь, что идущая за ними бронетехника сможет вклиниться и расширить прорыв фронта.

Российские военные вовремя заметили атаку противника с помощью беспилотников. По наступающим бронегруппам ВСУ начала работать артиллерия и минометы. На помощь пришли и вертолёты армейской авиации, которые уничтожили управляемыми ракетами несколько единиц техники.

Мобильные группы врага на пикапах смогли немного углубиться, но были встречены огнём из ПТУР и гранатомётов.

В результате огня ВДВ, бойцов 126-й бригады береговой обороны и мотострелков наступающие силы были рассеяны, не успевшие отступить добиты в посадках.

Бойцы армии России считают, что это только начало и ожидают продолжения атак врага.