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Матери и жёны пленных ВСУ обратились к Зеленскому: мы уже не просим, а требуем

Силовые структуры

В Сети появилось видео с обращением матерей и жён пленных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) к президенту страны Владимиру Зеленскому.

В нём они заявляют, что уже не просят, а требуют сесть за стол переговоров с российской стороной и вернуть назад их сыновей и мужей, находящихся в плену несколько месяцев.

Также женщины обвиняют Зеленского в том, что он плевал на их родственников, думает только о деньгах и пиаре.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявлял, что Россия и Украина ведут переговоры об обмене пленными "всех на всех". Пока каких-то подтверждений этого нет.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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