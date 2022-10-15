В Сети появилось видео с обращением матерей и жён пленных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) к президенту страны Владимиру Зеленскому.
В нём они заявляют, что уже не просят, а требуют сесть за стол переговоров с российской стороной и вернуть назад их сыновей и мужей, находящихся в плену несколько месяцев.
Также женщины обвиняют Зеленского в том, что он плевал на их родственников, думает только о деньгах и пиаре.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявлял, что Россия и Украина ведут переговоры об обмене пленными "всех на всех". Пока каких-то подтверждений этого нет.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.