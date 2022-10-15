Снайпер Росгвардии сбил из винтовки ударный БПЛА боевиков ВСУ

Военнослужащий Росгвардии с позывным "Артур" рассказал о своём первом сбитом беспилотнике (БПЛА) украинских боевиков. Это произошло на окраинах города Энергодар.

Бойцы подразделения Росгвардии услышали звуки беспилотника, после чего заняли позицию в лесном массиве и уничтожили дрон противника из снайперской винтовки Драгунова (СВД).

"Артур" показал корреспонденту РИА Новости обломок, найденный после уничтожения дрона, и предположил, что беспилотник мог быть польского производства, способный нести боевой заряд.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что на стороне Киева стали воевать всё хуже подготовленные наёмники.