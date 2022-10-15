Военнослужащий Росгвардии с позывным "Артур" рассказал о своём первом сбитом беспилотнике (БПЛА) украинских боевиков. Это произошло на окраинах города Энергодар.
Бойцы подразделения Росгвардии услышали звуки беспилотника, после чего заняли позицию в лесном массиве и уничтожили дрон противника из снайперской винтовки Драгунова (СВД).
"Артур" показал корреспонденту РИА Новости обломок, найденный после уничтожения дрона, и предположил, что беспилотник мог быть польского производства, способный нести боевой заряд.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что на стороне Киева стали воевать всё хуже подготовленные наёмники.
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