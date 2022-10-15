Гагин: на стороне Киева стали воевать всё хуже подготовленные наёмники

В последнее время наметилась динамика изменений качества наёмников, воюющих на стороне Украины. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Раньше это были специалисты, которые приезжали из Западной Европы или США, и имели достаточно серьёзный боевой опыт, заметил он в беседе с РИА Новости.

Но сейчас, по его словам, всё чаще встречаются наёмники либо плохо подготовленные, либо не подготовленные вообще. И, как правило, это выходцы из стран третьего мира.

Недавно, одна из разведгрупп армии ДНР "поставила растяжки" и ночью поймала в ловушку разведгруппу противника. Утром было обнаружено четыре трупа наёмников, в составе ДРГ были выходцы из Польши, рассказал Гагин.

По его мнению, вся группа погибла из-за непрофессионализма.

"Этих людей можно назвать не столько наёмниками, сколько авантюристами со всего мира, которые желают легко и быстро заработать деньги на этом военном конфликте. Но в виду отсутствия опыта и обучения они просто гибнут", — заключил собеседник издания.