Российская армия стабилизировала фронт на Херсонском направлении. Сейчас у боевиков ВСУ остается лишь узкий участок для наступления.
Об этом сообщил военный эксперт Алексей Анпилогов.
По его словам, от Дутчан отходит затопленная балка, а националисты её вряд ли пройдут без наведения понтонов и насыпей.
"На эту балку и на реку Днепр опирается правый фланг нашей обороны. Левый фланг по-прежнему опирается на реку Ингулец. Между этой балкой, проходящей от Днепра до Ингульца, порядка 25-30 километров. Поэтому эта часть фронта легко перекрывается", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил обозреватель.
Попытки бандеровцев пробиться через Посад-Покровское и вдоль берега Бугского Лимана также безрезультативны и в данный момент там тоже вряд ли будет какое-то значительное продвижение неонацистов. В этом наступлении армии Украины их просто раздавили с двух сторон русские войска, заключил собеседник издания.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.