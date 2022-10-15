Анпилогов: русские войска с двух флангов сожгли ВСУ под Херсоном

Российская армия стабилизировала фронт на Херсонском направлении. Сейчас у боевиков ВСУ остается лишь узкий участок для наступления.

Об этом сообщил военный эксперт Алексей Анпилогов.

По его словам, от Дутчан отходит затопленная балка, а националисты её вряд ли пройдут без наведения понтонов и насыпей.

"На эту балку и на реку Днепр опирается правый фланг нашей обороны. Левый фланг по-прежнему опирается на реку Ингулец. Между этой балкой, проходящей от Днепра до Ингульца, порядка 25-30 километров. Поэтому эта часть фронта легко перекрывается", — в интервью изданию "Украина.ру" отметил обозреватель.

Попытки бандеровцев пробиться через Посад-Покровское и вдоль берега Бугского Лимана также безрезультативны и в данный момент там тоже вряд ли будет какое-то значительное продвижение неонацистов. В этом наступлении армии Украины их просто раздавили с двух сторон русские войска, заключил собеседник издания.