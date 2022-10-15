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Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР ведут бои по всей линии фронта. Генштаб ВСУ сообщил "свежую" сводку новостей на вечер 15 октября.

Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта

Армия России наступает в районах Новосадова на Краматорском направлении; Яковлевки, Берестового, Артёмовска, Бахмутского и Опытного на Артёмовском направлении; Красногоровки, Невельского, Первомайского, Марьинки и Победы на Авдеевском направлении.

Союзные силы сосредотачиваются на выходе к границам Донецкой области и удержании занятых территорий. Наши войска ведут боевые действия по всей линии фронта и осуществляет воздушную разведку.

"Российскими крылатыми ракетами и БПЛА нанесены удары по объектам инфраструктуры на территории Запорожской, Киевской и других областей", — сообщает ГШ ВСУ.

Армия РФ нанесла четыре ракетных и 17 авиационных ударов. С помощью ракетных систем залпового огня совершила десять обстрелов.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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