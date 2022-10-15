Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР ведут бои по всей линии фронта. Генштаб ВСУ сообщил "свежую" сводку новостей на вечер 15 октября.
Армия России наступает в районах Новосадова на Краматорском направлении; Яковлевки, Берестового, Артёмовска, Бахмутского и Опытного на Артёмовском направлении; Красногоровки, Невельского, Первомайского, Марьинки и Победы на Авдеевском направлении.
Союзные силы сосредотачиваются на выходе к границам Донецкой области и удержании занятых территорий. Наши войска ведут боевые действия по всей линии фронта и осуществляет воздушную разведку.
"Российскими крылатыми ракетами и БПЛА нанесены удары по объектам инфраструктуры на территории Запорожской, Киевской и других областей", — сообщает ГШ ВСУ.
Армия РФ нанесла четыре ракетных и 17 авиационных ударов. С помощью ракетных систем залпового огня совершила десять обстрелов.
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Российские войска ведут огонь по украинской армии по всей линии фронта.