Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ ведут огонь по всей линии фронта

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР ведут бои по всей линии фронта. Генштаб ВСУ сообщил "свежую" сводку новостей на вечер 15 октября.

Армия России наступает в районах Новосадова на Краматорском направлении; Яковлевки, Берестового, Артёмовска, Бахмутского и Опытного на Артёмовском направлении; Красногоровки, Невельского, Первомайского, Марьинки и Победы на Авдеевском направлении.

Союзные силы сосредотачиваются на выходе к границам Донецкой области и удержании занятых территорий. Наши войска ведут боевые действия по всей линии фронта и осуществляет воздушную разведку.

"Российскими крылатыми ракетами и БПЛА нанесены удары по объектам инфраструктуры на территории Запорожской, Киевской и других областей", — сообщает ГШ ВСУ.

Армия РФ нанесла четыре ракетных и 17 авиационных ударов. С помощью ракетных систем залпового огня совершила десять обстрелов.