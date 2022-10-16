Российским войскам стоит ударить по городской администрации Кривого Рога, родного города Владимира Зеленского. Это будет закономерным ответом на обстрел мэрии Донецка, считает военкор Александр Сладков.
Украинские боевики специально выбирают в качестве мишеней военно-медицинские и гражданские объекты, занимаясь терроризмом. Утром 16 октября ВСУ несли ракетный удар по администрации Донецка, в результате которого сильно пострадало само здание и было ранено двое человек.
"В здании находились сотрудники охраны и дежурная смена коммунальщиков, женщины", — пояснил журналист.
Он также отметил, что несколько летящих ракет было сбито системами ПВО, но два боеприпаса сумели преодолеть все рубежи обороны.
"Не повод ли это разорить городскую администрацию, скажем, родного Владимиру Зеленского Кривого Рога?" — предложил Сладков.
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