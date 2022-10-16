Командир медгруппы ВС РФ заявил, что ВСУ намеренно наносят удары по медчастям

Украинские военнослужащие намеренно ведут огонь по местам нахождения медицинских частей, заявил командир медгруппы ВС РФ с позывным "Донор".

"В ходе этой спецоперации уже сделали выводы, и, соответственно, медицинские пункты разворачиваются таким образом, чтобы можно было в кратчайшие сроки всё сложить, поменять своё место", — рассказал военный в ходе беседы с РИА Новости.

Военный утверждает, что после появления украинских беспилотных летательных аппаратов российским войскам приходится менять позиции, так как боевики ВСУ наносят удары по местам оказания медицинской помощи.