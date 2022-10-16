Над Минском кружат самолёты Миг-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"

Над столицей Белоруссии — городом Минском кружат самолёты Миг-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Об этом сообщает телеведущий "Первого" канала, журналист Руслан Осташко.

"Воздушная тревога воет во всех регионах "незалежной". А Китай впервые с начала СВО отзывает своих граждан с территории Украины", — в частности пишет Осташко в своём Telegram-канале.

Он отмечает, что, по всей вероятности, "священный меч Белого Императора" произвел на Пекин сильное впечатление.

Сообщается, что замечено около шести самолётов.

Также Минобороны РФ сообщило, что все намеченные цели в рамках ударов по энергетической инфраструктуре были поражены в течение суток (речь, судя по всему идёт о тех семи объектах из 29, о дополнительной работе по которым говорил президент).