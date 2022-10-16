Над столицей Белоруссии — городом Минском кружат самолёты Миг-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Об этом сообщает телеведущий "Первого" канала, журналист Руслан Осташко.
"Воздушная тревога воет во всех регионах "незалежной". А Китай впервые с начала СВО отзывает своих граждан с территории Украины", — в частности пишет Осташко в своём Telegram-канале.
Он отмечает, что, по всей вероятности, "священный меч Белого Императора" произвел на Пекин сильное впечатление.
Сообщается, что замечено около шести самолётов.
Также Минобороны РФ сообщило, что все намеченные цели в рамках ударов по энергетической инфраструктуре были поражены в течение суток (речь, судя по всему идёт о тех семи объектах из 29, о дополнительной работе по которым говорил президент).
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