Неподалёку от Донецка погиб 28-летний итальянский военнослужащий, который участвовал в боевых действиях на стороне ДНР, пишет Adnkronos.
По информации агентства, мужчина проживал в Ростовской области. Подчёркивается, что он добровольно записался в ополчение, созданное на территории Донецкой Народной Республики.
"Он был близок к итальянскому сообществу, которое поддерживает политику Кремля", — сказано в материале.
Ранее стало известно, что 60 процентов жителей Италии выступают за мирное урегулирование украинского конфликта. Как отмечает издание Nicola Porro, итальянцы столкнулись с серьёзным экономическим кризисом, поэтому настаивают на проведении переговоров между Москвой и Киевом.
Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что РФ не отказывается от общения с украинским руководством. При этом он подчеркнул: киевский режим официально отказался от переговорного процесса.
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