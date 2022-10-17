Adnkronos: под Донецком погиб итальянец, участвовавший в боях на стороне ДНР

Неподалёку от Донецка погиб 28-летний итальянский военнослужащий, который участвовал в боевых действиях на стороне ДНР, пишет Adnkronos.

По информации агентства, мужчина проживал в Ростовской области. Подчёркивается, что он добровольно записался в ополчение, созданное на территории Донецкой Народной Республики.

"Он был близок к итальянскому сообществу, которое поддерживает политику Кремля", — сказано в материале.

Ранее стало известно, что 60 процентов жителей Италии выступают за мирное урегулирование украинского конфликта. Как отмечает издание Nicola Porro, итальянцы столкнулись с серьёзным экономическим кризисом, поэтому настаивают на проведении переговоров между Москвой и Киевом.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что РФ не отказывается от общения с украинским руководством. При этом он подчеркнул: киевский режим официально отказался от переговорного процесса.