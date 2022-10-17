Мирошник: энергосистема Украины даёт сбои и не справляется с нагрузкой

Каждый новый удар по инфраструктуре Украины вынуждает отключать объект за объектом, в том числе системы ВПК, транспортной инфраструктуры и системы связи. Украинская энергосистема даёт сбои и не справляется с нагрузкой. Об этом пишет в своём Telegram-канале посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Он обратил внимание на то, что в Сумской и Днепропетровской областях идут веерные отключения, а президент Украины Владимир Зеленский просит население не пользоваться электроэнергией в период пиковой нагрузки, чтобы хватало на работу интернета и ВКС, а также на доставку военной техники и боекомплекта так обильно выделяемой западом.

"Похоже, что населению придётся перейти на свечки и буржуйки, а железнодорожному транспорту с вооружением перестать перемещаться по Украине", — заключил дипломат.

Ранее сегодня дроны-камикадзе "Герань-2" нанесли удары по объектам инфраструктуры в центре Киева.