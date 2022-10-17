С востока к Киеву летят ударные беспилотники "Герань-2". Главными целями стали объекты энергетической инфраструктуры. Эту информацию подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Дроны пытаются сбить ударами из стрелкового оружия. По словам Геращенко, пострадавших нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Натовская военная техника разбита российской армией под Давыдовым Бродом на Херсонщине.