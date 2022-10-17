Власти Киева подтверждают новые взрывы

С востока к Киеву летят ударные беспилотники "Герань-2". Главными целями стали объекты энергетической инфраструктуры. Эту информацию подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Дроны пытаются сбить ударами из стрелкового оружия. По словам Геращенко, пострадавших нет.